Перечислили уже более 21 млрд грн: в НБУ рассказали, как идет сбор средств для ВСУ

Сентябрь, 28 в 17:04

Счет для сбора денег на нужды ВСУ Нацбанк Украины открыл еще 24 февраля, за это время собрали более 21 млрд грн. Около трети перечислили украинцы, из-за границы получили 7,3 млрд грн. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Фактам ICTV рассказала, как проходит сбор средств на поддержку армии.

– В первый месяц после открытия счета собрали чуть больше 14 млрд грн. Понятно, что со временем темпы его пополнения несколько снизились. Прежде всего потому, что активизировалось большое количество других организаций, собирающих на нужды армии. Но мы стараемся поддержать интерес общества, – рассказала Рожкова.

Она напомнила об акции Смелая гривна, которая продлится до 30 октября. Они собирают монеты – 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 грн.

– В акции принимают участие коммерческие банки. За первый месяц мы получили 900 тыс. грн, и сразу перечислили на спецсчет. Итоги в следующем месяце будут в первых числах октября. Интересно, что в этой акции очень активно участвуют дети, – подчеркнула она.

Кроме того, НБУ вместе с Приватбанком инициировали сбор средств Монета за донат для ВСУ, в рамках которого разыгрывали 10 эксклюзивных памятных монет с подписью главы НБУ и главнокомандующего ВСУ.

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