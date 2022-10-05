Украина имеет достаточно энергоресурсов, но без ЗАЭС система будет работать с максимальной нагрузкой

Октябрь, 04 в 21:07

Благодаря работе атомных электростанций Украина имеет достаточно энергоресурсов, однако без ЗАЭС энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой.

Об этом на заседании правительства во вторник, 4 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что этот отопительный сезон будет самым трудным в истории государства.

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– Каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, — сказал он.

Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев экономить энергоресурсы зимой.