Украина имеет достаточно энергоресурсов, но без ЗАЭС система будет работать с максимальной нагрузкой
Благодаря работе атомных электростанций Украина имеет достаточно энергоресурсов, однако без ЗАЭС энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой.
Об этом на заседании правительства во вторник, 4 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что этот отопительный сезон будет самым трудным в истории государства.
– Каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, — сказал он.
Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев экономить энергоресурсы зимой.
— Экономия энергоресурсов этой зимой – такой же вклад каждого украинца в победу над врагом. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период, – добавил Шмыгаль.