До 90% экономии средств: какая технология позволит меньше тратить на электричество

В Виннице давно активно работают над экономией электроэнергии. Светодиодные светильники, солнечные панели, терморегуляторы и стабилизаторы напряжения – вся эта электрическая утварь еще до полномасштабного вторжения огромными партиями производилась на Винницкой энергетической компании. Потому что это экономно – и имеет минимальное потребление электричества.

В частности, освещение с помощью светодиодов меньше тратит энергии, чем лампа накаливания.

Из-за войны компания с марта перешла на производство автоматических установок и портативных блоков быстрой зарядки для украинских военных. Речь идет, в частности, о пауэрбанках, от которых одновременно можно заряжать до 9 телефонов и планшетов.

Также предприятие обеспечивает ремонт гаджетов, уже побывавших на фронте. К примеру, в один из них попала пуля.

Параллельно для винничан здесь устраивают экскурсии и показывают на практике – как работает энергоэффективность. Демонстрируют из чего состоит солнечная панель, экономичный светильник, и сколько он сбережет денег. Такие экскурсии дают знания и вдохновение людям внедрять энергоэффективные технологии в собственных домах.

— Система автоматического отключения очень эффективна, когда лампочка светится 100% времени, но ты возле нее не находишься. Если она будет выключаться постоянно, то до 90 процентов энергии можно экономить, – рассказывает виннитчанин Владимир Билов.

Руководитель компании по энергоэффективности Николай Ганчук отмечает, что способов экономии есть множество. Однако для того, чтобы они работали в многоэтажках или в частных домах, прежде всего люди должны не бояться переходить на возобновляемую энергетику.

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