Україна має достатньо енергоресурсів, але без ЗАЕС система працюватиме з максимальним навантаженням

Жовтень, 04 в 21:07

Завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатньо енергоресурсів, проте без ЗАЕС енергосистема працюватиме з максимальним навантаженням.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 4 жовтня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей опалювальний сезон буде найважчим в історії держави.

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– Кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо, за можливості, вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, – сказав він.

Крім цього, Шмигаль закликав українців заощаджувати енергоресурси взимку.