Україна має достатньо енергоресурсів, але без ЗАЕС система працюватиме з максимальним навантаженням
Завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатньо енергоресурсів, проте без ЗАЕС енергосистема працюватиме з максимальним навантаженням.
Про це на засіданні уряду у вівторок, 4 жовтня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що цей опалювальний сезон буде найважчим в історії держави.
– Кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо, за можливості, вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, – сказав він.
Крім цього, Шмигаль закликав українців заощаджувати енергоресурси взимку.
– Економія енергоресурсів цієї зими – так само внесок кожного українця в перемогу над ворогом. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період, – додав Шмигаль.