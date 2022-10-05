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Факти / Україна

Україна має достатньо енергоресурсів, але без ЗАЕС система працюватиме з максимальним навантаженням

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатньо енергоресурсів, проте без ЗАЕС енергосистема працюватиме з максимальним навантаженням.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 4 жовтня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей опалювальний сезон буде найважчим в історії держави.

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– Кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо, за можливості, вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, – сказав він.

Крім цього, Шмигаль закликав українців заощаджувати енергоресурси взимку.

– Економія енергоресурсів цієї зими – так само внесок кожного українця в перемогу над ворогом. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період, – додав Шмигаль.

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