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Факты / Україна

В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище

Валентина Чорна, редактор ленты
В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище
Фото: Pexels

Правительство Украины дало разрешение на создание нового государственного учреждения – Национальное военное мемориальное кладбище.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания 4 октября.

— Предоставлено разрешение Министерству по делам ветеранов создать в сфере его управления государственное учреждение Национальное военное мемориальное кладбище. Предоставлено поручение Минветеранов в двухмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения, — говорится в сообщении.

На Национальном военном мемориальном кладбище с почестями будут хоронить “погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали исполнение служебных обязанностей и присяги на верность украинскому народу”.

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На специально отведенном земельном участке будет размещен архитектурный комплекс, который будет включать в себя собственное военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных похоронений.

Увековечение памяти уже похороненных на других кладбищах будет осуществляться в музейном комплексе Национального военного мемориального кладбища.

Строительство, содержание, охрана кладбища, а также расходы на почетное похоронение погибших (умерших) будут обеспечиваться за счет средств государственного бюджета.

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