В Україні створять Національне військове меморіальне кладовище

Жовтень, 04 в 20:12

Уряд України дав дозвіл на створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання 4 жовтня.

– Надано дозвіл Міністерству у справах ветеранів утворити у сфері його управління державну установу Національне військове меморіальне кладовище. Надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи, – йдеться у повідомленні.

На Національному військовому меморіальному кладовищі з почестями ховатимуть “загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність українському народу”.

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На спеціально відведеній земельній ділянці буде розміщений архітектурний комплекс, що включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Увічнення пам’яті тих, хто вже був похований на інших цвинтарях, здійснюватиметься у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища.

Будівництво, утримання, охорона кладовища, а також витрати на почесне поховання загиблих (померлих) осіб забезпечуватимуться за рахунок коштів державного бюджету.