ВСУ освободили еще два села на Харьковщине — Богуславку и Боровскую Андреевку

Октябрь, 04 в 17:58

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации села Боровская Андреевка и Богуславка Боровской объединенной территориальной общины Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Боровского поселкового совета во вторник, 4 октября.

— 04.10.2022 — Богуславка встретила освободителей, — говорится в сообщении.

Позже в этом же Telegram-канале обнародовали видео поднятия государственного флага над сельским административным зданием.

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— Село Боровская Андреевка – Украина! — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ и Минобороны пока официально не подтверждали деоккупацию этих населенных пунктов.

Оба села расположены к северу от пгт Борова, освобожденного в понедельник, 3 октября.

По состоянию на конец сентября в Офисе президента сообщали об освобождении 454 населенных пунктов на территории Харьковской области.

27 сентября появилась информация, что Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские (Харьковская область).

Фото: Боровский поселковый совет