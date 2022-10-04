ВСУ освободили еще два села на Харьковщине — Богуславку и Боровскую Андреевку
Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации села Боровская Андреевка и Богуславка Боровской объединенной территориальной общины Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщили в Telegram-канале Боровского поселкового совета во вторник, 4 октября.
— 04.10.2022 — Богуславка встретила освободителей, — говорится в сообщении.
Позже в этом же Telegram-канале обнародовали видео поднятия государственного флага над сельским административным зданием.
— Село Боровская Андреевка – Украина! — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ и Минобороны пока официально не подтверждали деоккупацию этих населенных пунктов.
Оба села расположены к северу от пгт Борова, освобожденного в понедельник, 3 октября.
По состоянию на конец сентября в Офисе президента сообщали об освобождении 454 населенных пунктов на территории Харьковской области.
27 сентября появилась информация, что Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские (Харьковская область).