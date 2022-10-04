ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині – Богуславку та Борівську Андріївку

Жовтень, 04 в 17:58

Збройні сили України звільнили від російської окупації села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомили у Telegram-каналі Борівської селищної ради у вівторок, 4 жовтня.

— 04.10.2022 – Богуславка зустріла визволителів, – йдеться у повідомленні.

Пізніше у цьому ж Telegram-каналі оприлюднили відео підняття державного прапора над сільською адміністративною будівлею.

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— Село Борівська Андріївка – Україна! – йдеться у дописі.

Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ та у Міноборони поки що офіційно не підтверджували деокупацію цих населених пунктів.

Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.

Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.

27 вересня з’явилася інформація, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські (Харківщина).

Фото: Борівська селищна рада