ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині – Богуславку та Борівську Андріївку
Збройні сили України звільнили від російської окупації села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомили у Telegram-каналі Борівської селищної ради у вівторок, 4 жовтня.
— 04.10.2022 – Богуславка зустріла визволителів, – йдеться у повідомленні.
Пізніше у цьому ж Telegram-каналі оприлюднили відео підняття державного прапора над сільською адміністративною будівлею.
— Село Борівська Андріївка – Україна! – йдеться у дописі.
Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ та у Міноборони поки що офіційно не підтверджували деокупацію цих населених пунктів.
Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.
Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.
27 вересня з’явилася інформація, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські (Харківщина).
Фото: Борівська селищна рада