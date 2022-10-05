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Факты / Україна

Карта боевых действий на 05.10.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 05.10.2022 – ситуация на фронте

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Карта боевых действий в Украине на 05.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 224-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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