Жовтень, 05 в 18:45

Українські Збройні сили вже протягом кількох тижнів вибивають російські окупаційні війська з територій України – разом із тими, які Кремль оголосив анексованими.

При цьому контрнаступ ЗСУ, після успіху на Харківщині, продовжився на Донеччині, Луганщині та особливо на Херсонщині.

Реакція Москви, окрім підписання серії “документів” щодо продовження анексії територій України, відсутня, а мобілізований у Росії резерв прибуде на фронт ще не скоро.

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Що про це пишуть західні оглядачі та авторитетні ЗМІ – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

New York Times

Журналіст NYT Ендрю Крамер пише, що після серії перемог на Харківщині українські військові вигнали російські війська з міст на півдні країни, що свідчить про те, що тактика одночасного наступу в кількох місцях вивела супротивника з рівноваги і він втрачає позиції.

– Але як би українці не раділи тому, що російським військовим наступають на п’яти, відступ Москви прочинив завісу над пусткою, яка залишилася після неї. Для деяких українських солдатів перемоги були гірко-солодкими. Вони повернулися в міста, що залишилися в руїнах після того, як за них двічі воювали – спочатку, коли їх захопила Москва, і знову, коли їх відвоювала Україна, – пише він для видання.

Журналіст вважає, що наступним містом на прицілі України може стати Лисичанськ, який лише три місяці тому поліг перед російськими військовими.

– Те, що битва за повернення Лисичанська взагалі можлива, показує, наскільки змінилася ситуація за кілька тижнів після того, як Україна почала несподіваний контрнаступ на північному сході Харківської області. І відносна швидкість її перемог помітно контрастує з трудомісткими успіхами Росії на Донбасі протягом літа, – зазначає співробітник NYT.

Інший співробітник видання, Антон Трояновський, зауважує, що президент РФ Володимир Путін існує в “паралельній реальності”, оскільки підписує документи про анексію територій України. При цьому в Росії удають, що здійснюють суверенітет над тисячами квадратних миль території, яку навіть не контролюють російські війська.

The Washington Post

Журналіст WP Пауль Сонне розповідає, що останніми днями Путін відвертає увагу від похмурої картини бойових дій, організовуючи псевдореферендуми, оголошуючи анексії та здійснюючи ядерні погрози. Усе це робиться для того, щоби спробувати заморозити російські територіальні завоювання, накопичені з лютого, які “розвалюються з кожним днем”.

Він вказує: військові аналітики сходяться на думці, що безсистемна мобілізація Росією щонайменше 300 тис. резервістів навряд чи допоможе Путіну на полі бою за лічені дні.

– Питання у тому, чи здатна вона допомогти Москві стабілізувати ситуацію в довгостроковій перспективі – наприкінці осені, взимку і навесні – залишається відкритим, – пише журналіст із посиланням на військових експертів.

Фредерік Каган, старший науковий співробітник і директор проєкту з критичних загроз в Американському інституті підприємництва, вважає, що в Кремлі не враховують фактор відсутності навичок у солдатів, яких Росія намагається мобілізувати.

– Якщо ви візьмете купку оскаженілих, деморалізованих, наляканих, ненавчених людей, дасте їм зброю і кинете їх у бойові загони, у вас не буде солдатів, – наголошує Фредерік Каган у статті WP.

Путіну доведеться спочатку зосередитися на відновленні базової боєздатності армії з сильно поріділими частинами, які необхідно переозброїти в масштабах країни, а це складно, зауважує Каган.

– Перш ніж говорити про заповнення зони, ми дійсно говоримо про відновлення бойових частин до стану, хоч скільки-небудь схожого на боєздатність, – пояснює він.

Те, скільки території росіяни втратять до прибуття підкріплень, залежить не тільки від Москви. Україна вже понад місяць відбиває території в окупантів на двох основних фронтах. Неясно, як довго українські війська, що зазнають власних втрат, зможуть підтримувати натиск, пише журналіст.

– Одна з найскладніших речей – зрозуміти, коли потрібно зупинитися. У той час, як ви досягли величезного успіху, ви розтягнули всі свої матеріально-технічні ресурси, багато людей перебувають у бою кілька днів поспіль. Є психологічний поштовх, який ви отримуєте від перемоги і наступу, але в якийсь момент у всіх закінчуються сили, – попередив Крістофер Доерті, старший науковий співробітник Центру за нову американську безпеку.

Пауль Сонне зазначає, що де та коли український контрнаступ зрештою зупиниться, також залежатиме від озброєння та боєприпасів, більша частина яких надходить зі США.

Bloomberg

Видання пише, що Кремль поклявся повернути території, відвойовані українськими військами, заявивши в середу, що окуповані регіони, на які претендує Москва, будуть “назавжди з Росією”.

– Але його війська вже кілька тижнів втрачають позиції, – додають журналісти.

Bloomberg додає, що просування ЗСУ на півдні України потенційно загрожує ізоляцією російських військ у місті Херсон.

France24

Французьке видання пише, що карти, опубліковані Міністерством оборони Росії, показали, що її війська зазнали серйозних територіальних втрат у Херсонській області.

– Повідомлені успіхи в Херсоні становлять загрозу для заяви Кремля про те, що минулого тижня він офіційно анексував цей багатий на сільське господарство регіон із довоєнним населенням близько мільйона осіб, – пише видання.

France24 вказує, що за повідомленнями російських інформаційних агентств і непідтвердженими повідомленнями в соціальних мережах, невідомі сили напали на окупаційні російські підрозділи і чиновників, а українські сили зруйнували річкові мости, внаслідок чого російські підрозділи можуть опинитися в пастці.

Bild

Німецьке видання пише, що внаслідок контрнаступу України на Херсонщині “російську паніку видно навіть із космосу”.

– Російська армія перебуває в безладі, військові кореспонденти і пропагандисти війни в паніці б’ють на сполох. Ба більше, від відчаю російські солдати навіть підірвали міст, щоб хоч якось сповільнити просування українців, – пише видання.

Йдеться про переправу в селі Дудчани, що на північ від Херсона.

Bild пише, що після поразки росіян під Лиманом на Донбасі, армія РФ відчуває великі проблеми і в Херсонській області. Лише за кілька днів після незаконної анексії українських регіонів Росія втрачає все більше і більше територій.

З посиланням на колишнього главу управлінського апарату Федерального міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге видання повідомляє, що, хоча Україна і зазнає втрат, проте російський фронт “хаотично розпадається”.