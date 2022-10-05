Октябрь, 05 в 17:18

Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата после скандала с российским паспортом.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

– Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства, – говорится в пояснении.

В таком случае отчисление из штата провести может председатель суда, а потому Князев издал соответствующий указ от 5 октября 2022.

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– Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 05.10.2022 господина Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда на основании информации Службы безопасности Украины, в которой Служба безопасности Украины подтвердила наличие у Львова Б. Ю. гражданство Российской Федерации по данным реестров РФ, – сказано в сообщении.

Сам Князев, комментируя ситуацию, заявил, что ситуация, которая сложилась в связи с подтверждением СБУ наличия гражданства РФ у судьи Верховного Суда, требует скорейшего решения.

– Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь эти положения Конституции и закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с РФ, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей, – сказал он.

Глава ВС констатировал, что хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к его решениям, чего никогда не должно произойти.

– И даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблему его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личности полномочий, а создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и председателя КГС ВС, – подчеркнул он.

Князев отметил, что Львов имеет право доказать отсутствие у него гражданства Росси в установленном законом порядке.

– Уверен, что Верховный Суд достойно справится с этим кризисом, ведь доверие к суду и судебной системе – это то, ради чего каждый день работают судьи ВС, – резюмировал он.

Фото: Верховный Суд

Источник: Верховный Суд