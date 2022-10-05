Жовтень, 05 в 17:18

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату після скандалу із російським паспортом.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

– Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави, – йдеться у поясненні.

У такому разі відрахування зі штату провести може голова суду, а тому Князєв видав відповідний указ від 5 жовтня 2022 року.

Зараз дивляться

– Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 пана Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, в якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними реєстрів РФ, – сказано у повідомленні.

Сам Князєв, коментуючи ситуацію, заявив, що ситуація, що склалася у зв’язку із підтвердженням СБУ наявності громадянства РФ у судді Верховного Суду, потребує якнайшвидшого рішення.

– Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже ці положення Конституції та закону застосовуються вперше. Але за часів повномасштабної війни з РФ, коли на фронті і в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменшого сумніву в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів, – сказав він.

Глава ВС зауважив, що хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, його дії та сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, викликають недовіру суспільства до його рішень, чого ніколи не має статися.

– І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблему його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особистості повноважень, а створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та голови КМР ВС, – пояснив він.

Князєв зазначив, що Львов має право довести відсутність у нього громадянства Росії у встановленому законом порядку.

– Упевнений, що Верховний Суд гідно впорається з цією кризою, адже довіра до суду та судової системи – це те, заради чого щодня працюють судді ВС, – резюмував він.

Фото: Верховний Суд

Джерело: Верховний Суд