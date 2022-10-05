Ситуация с питанием Запорожской АЭС крайне нестабильна – Гросси
Подача электроэнергии на оккупированную Россией Запорожскую АЭС на юге Украины крайне нестабильна.
Об этом в среду, 5 октября, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
– Ситуация с внешним питанием остается крайне нестабильной. На данный момент у нас есть внешнее питание, но оно, я бы сказал, хрупкое, есть одна линия, питающая станцию, – цитирует Guardian Рафаэля Гросси.
Отмечается, что выступая на Форуме энергетической разведки в Лондоне, он добавил, что его маршрут предполагает после Украины поездку в Россию для переговоров.
Сейчас смотрят
Фото: Энергоатом