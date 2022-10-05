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Ситуація із живленням Запорізької АЕС вкрай нестабільна – Гроссі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ситуація із живленням Запорізької АЕС вкрай нестабільна – Гроссі

Подання електроенергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС на Півдні України є вкрай нестабільною.

Про це у середу, 5 жовтня, заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі Рафаель Гроссі.

– Ситуація із зовнішнім живленням залишається вкрай нестабільною. Нині у нас є зовнішнє живлення, але воно, я б сказав, тендітне, є одна лінія, яка живить станцію, – цитує Guardian Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що, виступаючи на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні, він додав, що його маршрут передбачає після України поїздку до Росії для переговорів.

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