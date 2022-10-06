Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги евроатлантической интеграции Украины

Октябрь, 05 в 21:33

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора скоординировал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.

— На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины, – сообщил президент в Twitter.

В свою очередь Столтенберг по итогам разговора заявил, что НАТО будет и дальше поддерживать Украину.

— Поговорил с президентом Владимиром Зеленским и похвалил отважный украинский народ за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров. Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется, – написал он в Twitter.