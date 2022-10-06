Зеленський та Столтенберг обговорили подальші кроки євроатлантичної інтеграції України

Жовтень, 05 в 21:33

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

– На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України, – повідомив президент у Twitter.

Зі свого боку Столтенберг за підсумками розмови заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну.

– Поговорив із президентом Володимиром Зеленським і похвалив відважний український народ за вражаючі успіхи у звільненні своєї території від російських агресорів. Росія має зупинити розпочату нею війну. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки потрібно, – написав він у Twitter.