Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зеленський та Столтенберг обговорили подальші кроки євроатлантичної інтеграції України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський і Столтенберг
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

– На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України, – повідомив президент у Twitter.

Читайте
Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України щодо членства в Альянсі - ОП

Зі свого боку Столтенберг за підсумками розмови заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну.

– Поговорив із президентом Володимиром Зеленським і похвалив відважний український народ за вражаючі успіхи у звільненні своєї території від російських агресорів. Росія має зупинити розпочату нею війну. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки потрібно, – написав він у Twitter.

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка