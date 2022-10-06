Зеленський та Столтенберг обговорили подальші кроки євроатлантичної інтеграції України
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки на шляху до євроатлантичної інтеграції України.
– На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України, – повідомив президент у Twitter.
Зі свого боку Столтенберг за підсумками розмови заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну.
– Поговорив із президентом Володимиром Зеленським і похвалив відважний український народ за вражаючі успіхи у звільненні своєї території від російських агресорів. Росія має зупинити розпочату нею війну. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки потрібно, – написав він у Twitter.