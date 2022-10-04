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Факты / Україна

Генсек НАТО Столтенберг получил заявку Украины о членстве в Альянсе – ОП

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в Альянс.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

— На сегодняшний день генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг, — Ред.) получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе, — говорит он.

Также он отметил, что президенты девяти стран-членов НАТО Эстонии, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Черногории поддержали решение Украины о вступлении в Альянс.

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— Когда Украина заявляет о том, что будет двигаться в НАТО по ускоренной процедуре, это означает, что на сегодняшний день, учитывая опыт таких стран, как Швеция и Финляндия, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения инструмента Плана действий по членству, которое до сих пор было одним из обязательных элементов, — пояснил Жовква.

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Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сейчас президент и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО, чтобы украинская заявка “приобрела практическое рассмотрение”.

Источник: Офис президента
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