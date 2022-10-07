МАГАТЕ збільшить місію на ЗАЕС удвічі – Гроссі

Жовтень, 06 в 21:04

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сказав під час брифінгу у Києві про те, що МАГАТЕ має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС удвічі – з двох представників до чотирьох.

– Ми маємо консультуватися з Україною, а також інформувати Росію, тому наша ротація проводитиметься кожні 3-4 тижні, – цитує Гроссі Суспільне.

Він також зазначив, що після консультації щодо ядерної безпеки на ЗАЕС у Києві він збирається відвідати РФ з аналогічною метою.

Однак після поїздки до Москви Гроссі повернеться до Києва і доповість президенту Володимиру Зеленському про те, якими є результати зустрічі в РФ.

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– Я домовився з президентом Зеленським, що доповім йому про дві речі, які обговорю в Росії – ситуацію на станції та встановлення в цілому безпеки. Я розраховую також, що повернуся до Запоріжжя знову, якщо зможу, – зазначив він.

Нагадаємо, голова МАГАТЕ перебуває у Києві з метою консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Раніше він відмовився визнати Запорізьку АЕС російським об’єктом, як того хотів Путін.

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Фото: Рафаель Гроссі