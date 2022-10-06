Октябрь, 05 в 22:24

За попытку России юридически захватить Запорожскую атомную электростанцию необходимо немедленно ввести санкции и другие наказания для Российской Федерации.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

— Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции, — написал он.

По его словам, против российской энергетической компании Росатом необходимо ввести санкции. Строительство всех атомных объектов с участием Российской Федерации должно быть остановлено, а также должны быть прекращены любые партнерства с Россией в атомной промышленности.

Сейчас смотрят

Перед этим президент России Владимир Путин издал “указ”, которым поручил передать под управление РФ Запорожскую АЭС.

В украинском МИД, а также в государственной компании Энергоатом уже назвали ничтожным “указ” Путина по ЗАЭС.

— Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме, — говорится в заявлении украинской компании.

В МИД предложили ЕС, государствам Группы Семи и другим партнерам Украины безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации Росатом, а также аффилированных с ней компаний и институтов.

Перед этим в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты угрозами заставляют сотрудников ЗАЭС заключать договоры с Росатомом.