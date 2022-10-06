Подоляк призвал мир ввести санкции за попытку России присвоить ЗАЭС
За попытку России юридически захватить Запорожскую атомную электростанцию необходимо немедленно ввести санкции и другие наказания для Российской Федерации.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
— Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции, — написал он.
По его словам, против российской энергетической компании Росатом необходимо ввести санкции. Строительство всех атомных объектов с участием Российской Федерации должно быть остановлено, а также должны быть прекращены любые партнерства с Россией в атомной промышленности.
Перед этим президент России Владимир Путин издал “указ”, которым поручил передать под управление РФ Запорожскую АЭС.
В украинском МИД, а также в государственной компании Энергоатом уже назвали ничтожным “указ” Путина по ЗАЭС.
— Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме, — говорится в заявлении украинской компании.
В МИД предложили ЕС, государствам Группы Семи и другим партнерам Украины безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации Росатом, а также аффилированных с ней компаний и институтов.
Перед этим в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты угрозами заставляют сотрудников ЗАЭС заключать договоры с Росатомом.