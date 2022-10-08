Октябрь, 08 в 10:23

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на то, что горит Крымский мост.

Он подчеркнул, что все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине.

– Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано, – написал Подоляк в Twitter.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Также на то, что Крымский мост взорвали, отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он лаконично написал: “головотяпство” какое-то.

Глава фракции Слуга народа и член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, комментируя пожар на Крымском мосту, заявил, что российское незаконное строительство начинает разваливаться и возгораться.

— Причина простая: если строить что-нибудь взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Потому что чем-чем, а надежным строительством Россия особенно и не славится, — добавил он.

К слову, пожар на Крымском мосту возник утром 8 октября. Оккупанты заявили, что в результате взрыва и пожара на Крымском мосту упал один пролет, железнодорожное движение остановлено.