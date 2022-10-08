Жовтень, 08 в 10:23

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що горить Кримський міст.

Він наголосив, що все незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні.

– Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане, – написав Подоляк у Twitter.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Також на вибух на Кримському мості відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. У своєму Telegram-каналі він лаконічно написав: “головотяпство” якесь.

Голова фракції Слуга народу і член делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія, коментуючи пожежу на Кримському мосту, заявив, що російське незаконне будівництво починає розвалюватися і загорятися.

– Причина проста: якщо будувати щось вибухонебезпечне, то рано чи пізно воно таки вибухне. І це лише початок. Бо чим-чим, а надійним будівництвом Росія особливо і не славиться, – додав він.

До слова, пожежа на Кримському мосту виникла вранці 8 жовтня. Окупанти заявили, що внаслідок вибуху та пожежі на Кримському мосту впав один проліт, залізничний рух зупинено.