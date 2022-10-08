Поражение Украины будет означать начало Третьей мировой — Зеленский

Октябрь, 08 в 0:14

Если дать России уничтожить Украину, то для мира это станет началом Третьей мировой войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британскому вещателю BBC.

На вопрос журналиста, чем закончится война, украинский лидер уверенно ответил, что победой Украины.

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— Победой. У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, что сложно и непросто, никто не знает, это будет завтра или послезавтра, никто не знает день или месяц, но я верю в эту победу. Или победа Украины, или проигрыш всего мира, — сказал он.

Президент уверен, что, если дать России возможность уничтожить Украину и украинский народ, то это будет началом “большой мировой трагедии”.

— Я думаю это будет начало Третьей мировой войны, потому что мы знаем автократии в мире, которые могут подумать, что так можно было. Я считаю что для мира — это будет очень страшный знак, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что события, которые сегодня происходят в мире, уже является Третьей мировой войной.