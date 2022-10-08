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Факти / Україна

Поразка України означатиме початок Третьої світової – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Якщо дати Росії знищити Україну, то для світу це стане початком Третьої світової війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському мовнику BBC.

На запитання журналіста, чим закінчиться війна, український лідер впевнено відповів, що перемогою України.

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– Перемогою. У мене немає сумнівів. Нашою перемогою. Я розумію, що складно і непросто, ніхто не знає, це буде завтра або післязавтра, ніхто не знає день або місяць, але я вірю в цю перемогу. Або перемога України, або програш всього світу, – сказав він.

Президент впевнений, що, якщо дати Росії можливість знищити Україну та український народ, то це буде початком “великої світової трагедії”.

– Я думаю це буде початок Третьої світової війни, тому що ми знаємо автократії в світі, які можуть подумати, що так можна було. Я вважаю що для світу – це буде дуже страшний знак, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що події, які сьогодні відбуваються у світі, вже є Третьою світовою війною.

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Джерело: BBC Україна
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