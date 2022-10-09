В Крыму было облачно: Зеленский о взрыве на Керченском мосту

Октябрь, 08 в 21:32

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении высказался на счет взрыва на Крымском мосту.

– Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, – говорит глава государства.

Также он напомнил, что Украина гарантирует “всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни”.

— Украина всегда придерживается всех международных норм и конвенций. Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим. Я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли, — говорит Зеленский.

Кроме того, он сообщил о событиях на фронте, прежде всего, на Востоке страны.

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— Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень тяжелые бои. Хочу снова отметить воинов из 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, стойкость именно на этом направлении, — сообщает президент.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в скорейшем предоставлении партнерами эффективных систем ПВО.