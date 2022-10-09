У Криму було хмарно: Зеленський про вибух на Керченському мосту

Жовтень, 08 в 21:32

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні висловився стосовно вибуху на Кримському мосту.

– Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло. Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, – говорить голова держави.

Також він нагадав, що Україна гарантує “всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя”.

– Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій. Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо. І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі, – каже Зеленський.

Крім того, він повідомив про події на фронті, насамперед на Сході країни.

Зараз дивляться

– Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже важкі бої. Хочу знову відзначити воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр за мужність, стійкість саме на цьому напрямку, – повідомляє президент.

Зеленський зазначив, що Україна потребує швидкого надання ефективних систем ППО.