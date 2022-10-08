Как взрыв на Крымском мосту повлияет на ход войны – 5 последствий

Октябрь, 08 в 20:56

8 октября около 06:00 прогремел взрыв на Крымском мосту, после чего возник пожар. Как это отразится на ситуации в Украине и на ходе войны – мнения украинских и иностранных экспертов читайте дальше в материале.

Усложнение логистики

Экс-командующий силами НАТО Марк Гертлинг считает, что это событие играет важную роль в ходе войны России против Украины. Повреждение моста значительно усложняет логистику РФ, которая перекидывает свои войска для привлечения дополнительных сил и резервов.

Такое же мнение высказал и военный эксперт Александр Мусиенко:

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– Почему это (взрыв на мосту, – Ред.) важно для нас? Надо понимать, что примерно 75% обеспечения группировок российских войск на оккупированных территориях Юга Украины осуществлялось через оккупированный Крым, в частности, через этот Крымский мост, – отметил он.

Падение авторитета Путина

Ветеран батальона Айдар Евгений Дикий считает, что взрывы на Крымском мосту – большая моральная победа для Украины. Это огромная военно-политическая потеря для Кремля.

– Достаточно посмотреть, что происходит на полуострове. Эвакуация людей из Киева 24 февраля выглядела менее панической, чем то, что происходит сейчас там. Во вражеских тылах – паника, попытки массового выезда на паромной переправе, – говорит он.

Со своей стороны Гертлинг также считает, что это снизит уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину.

– Если нас поразил отток россиян после недавней атаки на авиационную базу, теперь желающих уехать из Крыма еще больше. Нехватка доверия Путину и его армии вырастет, – убежден бывший командующий силами НАТО.

Большой прорыв в стене лжи Путина

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что взрыв имеет медийное значение.

– Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине и взрыв цистерны на Крымском мосту – это, безусловно, большие прорывы в стене лжи, построенной в РФ. Из того, что я сейчас вижу по российским каналам, у них реально паника. Главный посыл, звучащий сейчас – это то, что войска РФ оказались в логистическом окружении. Это не может нас не радовать, поскольку будет сеять определенную панику в российских войсках, – объяснил Денисенко.

Ключ к деоккупации юга и Крыма

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что взрыв на мосту станет “ключом для деоккупации юга Украины в целом, в том числе и оккупированного Крыма”.

— Повреждение моста также исключит возможность переброски в Крым мобилизованных из России, которых затем с полуострова планировали перевозить дальше на Запорожское направление или на левобережье Херсонщины, — говорит Мусиенко.

Увеличение ракетных ударов

Ветеран батальона Айдар Евгений Дикий предупреждает, что это может повлечь за собой увеличение ракетных ударов РФ по Украине.

– Ответ будет где-то в гражданском пространстве, через день или два стоит ожидать очень неприятных ударов по тылам и гражданскому населению, – добавляет он.

Фото: скрин с видео