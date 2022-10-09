Горит поле, ранен человек: РФ обстреливает Сумскую область
В течение суток Сумская область подверглась девяти артиллерийским обстрелам. Зафиксировано 78 прилетов.
Кроме того, вражеская авиация нанесла четыре авиаудара с использованием 28 неуправляемых ракет.
Также были замечены пуски шести ракет с вертолетов, но место поражения не установлено, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В настоящее время медики оказывают помощь человеку, который получил ранение после авиаудара по окрестностям села Поповка.
– Из-за обстрелов частично разрушено аграрное предприятие и повреждена сельхозтехника. Также загорелось кукурузное поле площадью около 1 га, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.
В общей сложности подверглись разрушениям около 10 домов и хозяйственных сооружений.
Кроме того, вражеские снаряды повредили железнодорожный вокзал станции Ворожба.
Утром 9 октября российские оккупанты начали обстреливать пограничные населенные пункты. За три с половиной часа областные власти насчитали более полусотни прилетов.
В частности, по Шалыгинской общине прилетели 30 снарядов из реактивных систем залпового огня.
По Ворожбянской общине россияне открыли огонь из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. В общей сложности известно о 21 ударе.
По Великописаревской общине оккупанты после девяти утра били из миномета.
Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
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Источник: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий
Фото: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий