Октябрь, 09 в 13:20

В течение суток Сумская область подверглась девяти артиллерийским обстрелам. Зафиксировано 78 прилетов.

Горит поле, ранен человек: РФ обстреливает Сумскую область / 7 фотографий

Кроме того, вражеская авиация нанесла четыре авиаудара с использованием 28 неуправляемых ракет.

Также были замечены пуски шести ракет с вертолетов, но место поражения не установлено, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В настоящее время медики оказывают помощь человеку, который получил ранение после авиаудара по окрестностям села Поповка.

– Из-за обстрелов частично разрушено аграрное предприятие и повреждена сельхозтехника. Также загорелось кукурузное поле площадью около 1 га, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

В общей сложности подверглись разрушениям около 10 домов и хозяйственных сооружений.

Кроме того, вражеские снаряды повредили железнодорожный вокзал станции Ворожба.

Утром 9 октября российские оккупанты начали обстреливать пограничные населенные пункты. За три с половиной часа областные власти насчитали более полусотни прилетов.

В частности, по Шалыгинской общине прилетели 30 снарядов из реактивных систем залпового огня.

По Ворожбянской общине россияне открыли огонь из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. В общей сложности известно о 21 ударе.

По Великописаревской общине оккупанты после девяти утра били из миномета.

Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий

Фото: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий