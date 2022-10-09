Жовтень, 09 в 13:20

Упродовж доби Сумська область зазнала дев’яти артилерійських обстрілів. Зафіксовано 78 прильотів.

Горить поле, поранено людину: РФ обстрілює Сумщину / 7 фотографий

Крім того, ворожа авіація завдала чотирьох авіаударів із використанням 28 некерованих ракет.

Також було помічено пуски шести ракет із гелікоптерів, але місце ураження не встановлено, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Наразі медики надають допомогу людині, яка дістала поранення після авіаудару по околицях села Попівка.

– Через обстріли частково зруйновано аграрне підприємство та пошкоджено сільгосптехніку. Також загорілося поле кукурудзи площею близько 1 га, – наголосив Кирило Тимошенко.

Загалом зазнали руйнувань близько 10 будинків та господарчих споруд.

Крім того, ворожі снаряди пошкодили залізничний вокзал станції Ворожба.

Уранці 9 жовтня російські окупанти почали обстрілювати прикордонні населені пункти. За три з половиною години обласна влада нарахувала понад пів сотні прильотів.

Зокрема, по Шалигинській громаді прилетіли 30 снарядів із реактивних систем залпового вогню.

По Ворожбянській громаді росіяни відкрили вогонь із 152-міліметрових самохідних артилерійських установок. Загалом відомо про 21 удар.

По Великописарівській громаді окупанти після дев’ятої ранку гатили з міномету.

Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об’єкти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Кирило Тимошенко, Дмитро Живицький

Фото: Кирило Тимошенко, Дмитро Живицький