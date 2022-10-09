Ракетный обстрел Запорожья и поврежденный Крымский мост: 228-й день войны (онлайн)

Вечером 8 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью — попали в объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.

Вооруженные силы Украины освободили село Стельмаховка в Луганской области.

После взрыва на Крымском мосту россияне бегут с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию РФ.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин предупредил об ограниченном запасе топлива на ЗАЭС.

Германия пообещала передать Украине ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.