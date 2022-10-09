Ракетный обстрел Запорожья и поврежденный Крымский мост: 228-й день войны (онлайн)
Вечером 8 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью — попали в объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.
Вооруженные силы Украины освободили село Стельмаховка в Луганской области.
После взрыва на Крымском мосту россияне бегут с полуострова в Бердянск, а затем выезжают на территорию РФ.
Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин предупредил об ограниченном запасе топлива на ЗАЭС.
Германия пообещала передать Украине ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.
Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Он отметил, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в белорусский МИД. Там ему вручили ноту, где утверждается, что Украина якобы планирует удар по территории Беларуси.
– Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующего обвинения Украины, — сообщил он.
В ответ на взрыв на Крымском мосту Россия может усилить ракетные удары и атаки дронами-камидзе Shahed-136 по территории Украины.
Так считает военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что РФ боится признать поражение, поскольку это будет означать политическую смерть Путина.
– Единственное, чем они смогут ответить, ракетными ударами и ударами дронами-камикадзе иранского производства. Нам нужно быть готовым к тому, что в ближайшие дни резко может увеличиться угроза ударов. У Кремля есть небольшой запас, они не в тот же день реагируют. Вот завтра-послезавтра это может очень сильно проявиться со стороны Российской Федерации. Больше им нечем ответить, – сказал Жданов.
Вооруженные силы Украины освободили село Стельмаховка в Луганской области.
Об этом свидетельствуют фото военных, которые появились в сети вечером 8 октября. В кадре украинские защитники стоят возле Стельмаховского сельского совета.
Официального подтверждения информации от Генштаба на данный момент нет.