Октябрь, 09 в 9:17

Российские спецслужбы с помощью технологии deepfake пытались провести разговор от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля с одним из основателей компании Baykar defence Халюком Байрактором.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

В ГУР сообщают, что технология deepfake базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео с лицом известного человека и говорить от его имени что-либо.

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В этот раз российские спецслужбы с помощью технологии deepfake пытались поговорить с основателем компании, производящей знаменитые беспилотники Bayraktar.

— Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам “повезло” пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. И отвечать на вопрос: А что же произошло сегодня с Крымским мостом? – рассказали в ГУР.

В украинской разведке отметили низкий уровень подготовки российских спецслужб, ведь они несколько раз разоблачили себя во время разговора. В частности, из-за незнания правильного произношения устойчивого изречения бабине літо, которое они произносили как русское бабье лето.

В ГУР подчеркнули, что российские спецслужбы пытались дискредитировать сотрудничество между Украиной и Турцией.

В конце разговора российским оперативникам сообщили, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.

Фото: Укроборонпром