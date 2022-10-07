ФСБ создала сеть по сбору персональных данных украинцев — InformNapalm

Украинские власти на это медленно реагируют и не налагают санкции на российские бизнесы, контролируемые спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу разведывательного OSINT-сообщества InformNapalm Михаила Макарука в интервью Цензор.Нет .

Макарук напомнил, что еще с 2017 года он и его единомышленники системно призывали к наложению санкций на российского IТ-гиганта Яндекс.

— Это сервис, который заходит во все сферы твоей жизни. Яндекс заменяет все, что есть, и у тебя в один момент исчезает Приват24, Uber, Uklon. Что начинается? Паника! Они именно этого и хотели. В 2014 году Мининфраструктуры пыталось подписать такой меморандум о сотрудничестве, чтобы освещать, где пробки, какое состояние дорог. То есть полностью передать критическую инфраструктуру в руки врагу. Мы подняли кипиш, и у нас получилось, — подчеркнул волонтер.

Сейчас, по словам Макарука, происходит схожий процесс.

Несмотря на наличие доказательств вреда от российских бизнесов в Украине, власти не спешат налагать на него санкции.

— Мы провели основательное исследование по 1XBET. Потому что, во-первых, из Украины ежегодно в игорном бизнесе выводится $600 млн. Во-вторых, речь идет о национальной безопасности. 1XBET у нас действуют так же, как в России: находят лоббистов во власти, которые их продвигают. Они же здесь хотят банк открывать. Согласно нашему законодательству, игровые сервисы имеют право получать доступ к персональным данным. Для вербовки спецслужбы используют четыре основных фактора: компромат, денежный — купить-продать, выход на персональные данные, чтобы знать, кто ты, и еще такой метод, как жалость к сотрудникам спецслужб, — добавил Макарук.

Он также пояснил, что доступ к персональным данным украинцев позволяет врагам манипулировать информацией. Например, чтобы создавать липовые списки для референдумов, а потом будет трудно доказать, что это не граждане Украины.

— У нас некоторые структуры и политики за них стоят горой. СБУ, где есть два профильных департамента, все наши обращения игнорирует. Это достаточно настораживает и вызывает подозрение, что они, возможно, не дорабатывают, — рассказал Макарук.

Волонтер также не понимает, почему до сих пор СНБО не ввел санкции против них, и почему Минюст не внес соответствующее представление.

— Недавно при Кабмине был сформирован новый орган, который привлек к себе кучу экспертов — из ГУР, Службы внешней разведки, полиции, Минюста, НАПК. InformNapalm здесь сделал работу вместо СБУ. Бери, добивай и можешь получать за это признание. Но ничего не происходит. Наверное, есть заинтересованность. Так что хочется передать большой привет Юлии Свириденко, которая является главой этой группы в правительстве. Мне ее позиция непонятна. Она срочно должна принять меры по наложению санкций, иначе это может расцениваться как сознательный саботаж в условиях войны, — подчеркнул Макарук.

Фото: Михаил Макарук