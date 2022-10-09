Жовтень, 09 в 9:17

Російські спецслужби за допомогою технології deepfake намагалися провести розмову від імені прем’єра України Дениса Шмигаля з одним із засновників компанії Baykar defence Халюком Байрактаром.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У ГУР повідомляють, що технологія deepfake базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео з обличчям відомої людини й говорити від її імені будь-що.

Зараз дивляться

Цього разу російські спецслужби за допомогою технології deepfake намагалися поговорити із засновником компанії, яка виробляє знамениті безпілотники Bayraktar.

– Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам “пощастило” поспілкуватися з не менш фейковим секретарем компанії Baykar. Відтак, і відповідати на питання: А що ж сталося сьогодні з Кримським мостом? – розповіли в ГУР.

В українській розвідці наголосили на низькому рівні підготовки російських спецслужб, адже вони кілька разів викрили себе під час розмови. Зокрема через незнання правильної вимови сталого вислову бабине літо, яке вони вимовляли як російське бабье лето.

У ГУР наголосили, що російські спецслужби намагалися дискредитувати співробітництво між Україною та Туреччиною.

Наприкінці розмови російським оперативникам повідомили, що їх викрито, і їх притягнуть до відповідальності.

Фото: Укроборонпром