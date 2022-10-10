Октябрь, 10 в 0:07

Российский президент хочет отомстить Украине после уничтожения части Керченского моста и может это сделать в ближайшие дни.

Об этом заявил политический обозреватель Иван Яковина.

Он упомянул видеофрагмент, в котором президент России Владимир Путин обвинил Украину в проведении теракта на Керченском мосту.

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— В прошлые разы, когда что-то такое нехорошее случалось, к примеру крейсер Москва утонул, или когда россияне потеряли Харьковскую область, таких совещаний, показательных шоу Путин не проводил. Потому что, видимо, считал, что недостаточно сильные потери, — сказал Яковина.

Обозреватель добавил, что удар по Керченскому мосту является “ударом по причинному месту Владимира Путина”.

— Его публично лишили мужской гордости, он такое простить не может. Я подозреваю, что он двое суток приходил в себя и сейчас решил, что будет мстить, — сказал Яковина.

Он предположил, что упоминание Путиным в своем выступлении, что были нанесены удары по критически важной гражданской инфраструктуре, означает, что хозяин Кремля планирует ответить зеркально.

— Поэтому, в ближайшие дни, может уже сегодня ночью (с 9 на 10 октября, — Ред.) будет какая-то жесткая попытка, сильно запугать Украину, — считает Яковина.

По его мнению, Россия будет мстить, нанося удары или по электростанциям, или по мостам, или даже по правительственным зданиям и украинским спецслужбам.

Обозреватель отметил, что на видео с выступлением Путина, можно заметить растерянность и злость российского президента, из чего Яковина предполагает, что у главы Кремля сильное желание отомстить, “даже если это не разумная месть и приведет к каким-то нехорошим последствиям Владимира Путина”.

— Применит ли Путин ядерное оружие? Прямо сейчас, я думаю, что вероятность не очень высокая. Я бы ее оценил в 10-15%, максимум 30%, — считает он.

Яковина считает, что этим видео с главой Кремля Путин готовит россиян к удару по Украине.

Обозреватель подчеркнул, что странам Запада стоит подготовить ответ для таких действий Москвы, как вариант — передать Украине средства ППО, чтобы уничтожать российские ракеты или предоставить ВСУ другое вооружение, чтобы освободить Херсонскую область.