Жовтень, 10 в 0:07

Російський президент хоче помститися Україні після знищення частини Керченського мосту і може це зробити найближчими днями.

Про це заявив політичний оглядач Іван Яковина.

Він згадав відеофрагмент, у якому президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в проведенні теракту на Керченському мосту.

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– Минулого разу, коли щось таке нехороше траплялося, наприклад крейсер Москва потонув, або коли росіяни втратили Харківську область, таких нарад, показових шоу Путін не проводив. Тому що, мабуть, вважав, що недостатньо сильні втрати, – сказав Яковина.

Оглядач додав, що удар по Керченському мосту є “ударом по причинному місцю Володимира Путіна”.

– Його публічно позбавили чоловічої гордості, він таке пробачити не може. Я підозрюю, що він дві доби приходив до тями і зараз вирішив, що буде мстити, – сказав Яковина.

Він припустив, що згадка Путіним у своєму виступі, що було завдано ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, означає, що господар Кремля планує відповісти дзеркально.

– Тому найближчими днями, може вже сьогодні вночі (з 9 на 10 жовтня, – Ред.) буде якась жорстка спроба, сильно залякати Україну, – вважає Яковина.

На його думку, Росія буде мстити, завдаючи ударів або по електростанціях, або по мостах, або навіть по урядових будівлях і українських спецслужбах.

Оглядач зазначив, що на відео з виступом Путіна можна помітити розгубленість і злість російського президента, з чого Яковина припускає, що у глави Кремля сильне бажання помститися, “навіть якщо це не розумна помста і призведе до якихось нехороших наслідків Володимира Путіна”.

– Чи застосує Путін ядерну зброю? Прямо зараз, я думаю, що ймовірність не дуже висока. Я б її оцінив у 10-15%, максимум 30%, – вважає він.

Яковина вважає, що цим відео з главою Кремля Путін готує росіян до удару по Україні.

Оглядач підкреслив, що країнам Заходу варто підготувати відповідь для таких дій Москви, як варіант – передати Україні засоби ППО, щоб знищувати російські ракети або надати ЗСУ інше озброєння, щоб звільнити Херсонську область.