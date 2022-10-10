Октябрь, 09 в 22:08

Для полного восстановления автомобильного полотна на Керченском мосту будет необходимо не менее трех-пять месяцев.

С такой оценкой в эфире национального телемарафона выступил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

— Если говорить об автомобильной логистике, то, конечно, заявления россиян о том, что они в течение недели-двух смогут отремонтировать эти три пролета, которые упали, это ложь, абсолютная. По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца-полутора, — сказал советник главы МВД.

Денисенко говорит, что в ближайшее время в Керченском проливе начнется непогода и начнет штормить, что фактически сделает невозможным проведение ремонтных работ.

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— Далее начнется период ноябрь-декабрь-февраль. Это время, когда достаточно высокого уровня штормы бывают в Керченском проливе. А делать ремонтные работы в такие штормовые дни фактически нереально. Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через три-пять месяцев. Я имею в виду автомобильное полотно, — сказал он.

Вадим Денисенко добавил, что пока неизвестно, когда смогут ездить товарные поезда по железнодорожному участку моста.

— Я так понимаю, что они в ближайшее время начнут обследовать железнодорожное полотно. От того, какое решение будет принято, можно ли будет пускать товарные поезда или нельзя, и будет зависеть, как дальше будет выглядеть железнодорожная логистика, — сказал Денисенко.

Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.