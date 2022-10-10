Октябрь, 10 в 17:59

Вечером 10 октября в Черкасской области прогремели взрывы.

Как сообщил глава ОВА Игорь Табурец, над Каневщиной силы ПВО сбили два беспилотника.

Также украинские защитники сбили вражескую ракету в Черкасском районе. Один человек травмирован. Повреждено около 10 домовладений.

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На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 17:31 и длилась 55 минут.

Отметим, что сегодня вечером Россия также атаковала Кременчуг в Полтавской области. Там силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Игорь Табурец