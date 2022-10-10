Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Взрывы в Черкасской области: ПВО сбила два беспилотника и одну ракету РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
Черкаська область

Вечером 10 октября в Черкасской области прогремели взрывы.

Как сообщил глава ОВА Игорь Табурец, над Каневщиной силы ПВО сбили два беспилотника.

Также украинские защитники сбили вражескую ракету в Черкасском районе. Один человек травмирован. Повреждено около 10 домовладений.

Сейчас смотрят

На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 17:31 и длилась 55 минут.

Отметим, что сегодня вечером Россия также атаковала Кременчуг в Полтавской области. Там силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе

Фото: Игорь Табурец

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка