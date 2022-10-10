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Факты / Україна

Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе

Юлия Соколова, редактор ленты
Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе
Фото: Depositphotos

Вечером понедельника, 10 октября, в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) раздались взрывы.

Как проинформировал глава военной администрации города Александр Вилкул, атаку могли совершить иранские дроны-камикадзе.

РФ закупила у Ирана сотни таких беспилотников и в последние недели применяет их против Украины.

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– Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе Шахиды, – отметил Вилкул.

Воздушная тревога была объявлена на территории Днепропетровской области в 17:43 и длится до сих пор.

Фото: alerts.in.ua

Как известно, войска РФ сегодня утром атаковали ракетами Киев и ряд регионов Украины. Рашисты целенаправленно били по мирным людям и объектам энергетической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и тепла.

РФ запустила по Украине не менее 83 ракет, более 40 из которых сбили украинские силы обороны.

В результате наиболее массированного ракетного удара РФ погибли 11 человек. В частности, в Киеве ракета забрала жизнь полковника полиции Юрия Заскоки. Еще 87 человек пострадали.

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