У Черкаській області чутно вибухи – оголошена повітряна тривога
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Ввечері 10 жовтня на Черкащині пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
На території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 17:31.
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Зазначимо, що сьогодні ввечері Росія також атакувала Кременчук на Полтавщині. Там Сили ППО збили дві ворожі ракети.
Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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