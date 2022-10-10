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Факти / Україна

У Черкаській області чутно вибухи – оголошена повітряна тривога

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Ввечері 10 жовтня на Черкащині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 17:31.

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Зазначимо, що сьогодні ввечері Росія також атакувала Кременчук на Полтавщині. Там Сили ППО збили дві ворожі ракети.

Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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