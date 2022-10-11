Захотят поразить то, что не смогли – Арестович предупреждает о повторных ударах РФ ночью
В ночь на 11 октября российские войска вполне вероятно могут продолжить обстрел территории Украины.
Об этом в эфире Фейгин Live предупредил советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, предположительно, российские оккупанты будут атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
– Россияне разведали цели. Потому захотят поразить то, что не смогли поразить, – предполагает Алексей Арестович.
Атаковать украинские города армия РФ может ракетами типа Калибр из акватории Черного моря.
В этой связи советник Офиса президента призывает людей не пренебрегать воздушными тревогами.
Особенно осторожными, говорит Алексей Арестович, следует быть жителям Запорожья, потому что оккупанты могут запускать ракеты с близкого расстояния, что летят с высокой скоростью (типа С-300 или Искандер), и людей могут не успеть известить об опасности с воздуха.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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