Октябрь, 10 в 23:14

В ночь на 11 октября российские войска вполне вероятно могут продолжить обстрел территории Украины.

Об этом в эфире Фейгин Live предупредил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, предположительно, российские оккупанты будут атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

– Россияне разведали цели. Потому захотят поразить то, что не смогли поразить, – предполагает Алексей Арестович.

Атаковать украинские города армия РФ может ракетами типа Калибр из акватории Черного моря.

В этой связи советник Офиса президента призывает людей не пренебрегать воздушными тревогами.

Особенно осторожными, говорит Алексей Арестович, следует быть жителям Запорожья, потому что оккупанты могут запускать ракеты с близкого расстояния, что летят с высокой скоростью (типа С-300 или Искандер), и людей могут не успеть известить об опасности с воздуха.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.