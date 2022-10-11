Захочуть уразити те, що не змогли – Арестович попереджає про повторні удари РФ уночі
У ніч проти 11 жовтня російські війська цілком імовірно можуть продовжити обстріл території України.
Про це в ефірі Фейгін Live попередив радник Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, імовірно, атакуватимуть російські окупанти об’єкти енергетичної інфраструктури.
– Росіяни розвідали цілі. Тому захочуть уразити те, що не змогли уразити, – припускає Олексій Арестович.
Атакувати українські міста армія РФ може ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря.
У зв’язку з цим радник Офісу президента закликає людей не нехтувати повітряними тривогами.
Особливо обережними, каже Олексій Арестович, слід бути жителям Запоріжжя, тому що окупанти можуть запускати ракети з близької відстані, що летять із високою швидкістю (типу С-300 чи Іскандер), і людей можуть не встигнути сповістити про небезпеку з повітря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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