Захочуть уразити те, що не змогли – Арестович попереджає про повторні удари РФ уночі

Жовтень, 10 в 23:14

У ніч проти 11 жовтня російські війська цілком імовірно можуть продовжити обстріл території України.

Про це в ефірі Фейгін Live попередив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, імовірно, атакуватимуть російські окупанти об’єкти енергетичної інфраструктури.

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– Росіяни розвідали цілі. Тому захочуть уразити те, що не змогли уразити, – припускає Олексій Арестович.

Атакувати українські міста армія РФ може ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря.

У зв’язку з цим радник Офісу президента закликає людей не нехтувати повітряними тривогами.

Особливо обережними, каже Олексій Арестович, слід бути жителям Запоріжжя, тому що окупанти можуть запускати ракети з близької відстані, що летять із високою швидкістю (типу С-300 чи Іскандер), і людей можуть не встигнути сповістити про небезпеку з повітря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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