Октябрь, 11 в 13:53

Массированная ракетная атака РФ свидетельствует о растерянности и нервозности оккупантов. Она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что, обстреливая территорию нашего государства, Москва не достигла ни одной военной цели.

— Наоборот – наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию поскорее выгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие. Теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать: Россия – государство-террорист, государство – спонсор терроризма. Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима, будут иметь очевидные проблемы с объяснениями, — написал он.

Резников отметил, что все российские лоялисты, открытые и “гибридные” агенты влияния на Западе теперь оказались на развилке.

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– Они должны либо осудить людоедские действия Кремля, либо поддержать их. Избегание четкой позиции – это фактическая поддержка преступлений. Так же у российских деятелей, которые не одобряют эти преступления, осталось совсем мало времени, что проявить свое несогласие и отмежеваться публично. Потому что потом придется делить ответственность, – написал министр обороны.

Своими действиями россияне четко показали, что они сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, но и по всей Европе.

– Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч тех, кто вернулся из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях, – отметил Резников.

Резников добавил, что на этом фоне гораздо проще объяснять международным партнерам, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего – средства ПВО и ПРО.

Источник: Алексей Резников