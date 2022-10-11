Жовтень, 11 в 13:53

Масована ракетна атака РФ свідчить про розгубленість і знервованість окупантів. Вона контрпродуктивна та матиме для Росії руйнівні наслідки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив на тому, що, обстрілюючи територію нашої держави, Москва не досягла жодної військової мети.

– Навпаки – наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі. Тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія – держава-терорист, держава спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями, – написав він.

Резніков зазначив, що усі російські лоялісти, відкриті та “гібридні” агенти впливу на Заході тепер опинилися на роздоріжжі.

Зараз дивляться

– Вони повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх. Уникнення чіткої позиції – це фактична підтримка злочинів. Так само у російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, що проявити свою незгоду та відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність, – написав міністр оборони.

Своїми діями росіяни чітко показали, що вони свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а й по всій Європі.

– Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми – це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби та усі супутні наслідки, – зазначив Резніков.

Резніков додав, що на цьому тлі значно простіше пояснювати міжнародним партнерам, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед – засоби ППО та ПРО.

Джерело: Олексій Резніков