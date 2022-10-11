На Львовщине выведены из строя 4 подстанции, на ремонт уйдут месяцы – Садовой

Октябрь, 11 в 15:44

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил во время брифинга 11 октября, что обстрелы российских агрессоров вывели из строя четыре подстанции в области, две из которых оказались уничтожены полностью. Ремонт, по его оценкам, займет не дни, а месяцы.

– Сегодняшняя атака привела к очень серьезным последствиям. Фактически четыре подстанции в границах Львовской области выведены из строя, и чтобы привести их в порядок, нужны не дни, а месяцы. Это очень сложное оборудование, это трансформаторы, которых нет в наличии. Сложно сегодня предсказывать завтрашний день, – рассказал он.

Садовой отметил, что будет сделано все возможное, чтобы работали медучреждения и можно было купить все необходимые вещи. Также он подчеркнул, что у области есть буквально одна-две недели на то, чтобы подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону, учитывая новые реалии.

– Враг показал свои планы. Он будет атаковать города и будет бить по всем объектам критической инфраструктуры, ему важно запугать людей. Но мы прекрасно понимаем, что эффект будет обратный… Касаемо ликвидации сегодняшней ситуации более точную информацию можно будет подать через 2-3 часа, – сказал мэр.

Он призвал сделать в каждом укрытии пункт обогрева – поставить печь и заготовить дрова. Когда на улице будет -10…-15, это спасет от того, чтобы не замерзнуть.

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Тем временем начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий добавил, что один человек пострадал в результате российских обстрелов. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Касаемо повреждений энергетической инфраструктуры, он уточнил, что две из четырех станций Укрэнерго были обстреляны и вчера.

– Откровенно говоря, от них ничего не осталось. На вчерашний день 1040 населенных пунктов были без электроэнергии и водоснабжения. Огромные перебои с интернетом и мобильной связью. На сегодняшнее утро более 95% области вновь были подключены к электроэнергии, но это абсолютно не означает, что у нас все хорошо, – рассказал Козицкий.

По его данным, эти четыре подстанции отыгрывали огромную роль не только в поставках электроэнергии на Львовщину, но и для экспорта электричества за границу.

– Подстанций как таковых не осталось. Это все, прямые соединения и ремонт, происходит в очень напряженном режиме. Поэтому просьба и обращение ко всем: по возможности экономьте электроэнергию. На данный момент, вследствие повторного удара, электрические связи, которые были сделаны, разорваны. 30% Львова без света, – сообщил он.

Козицкий выразил надежду, что снабжение вновь удастся восстановить без работы подстанций, пользуясь обходными путями.