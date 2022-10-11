На Львівщині виведено з ладу 4 підстанції, на ремонт підуть місяці – Садовий

Жовтень, 11 в 15:44

Мер Львова Андрій Садовий повідомив на брифінгу 11 жовтня, що обстріли російських агресорів вивели з ладу чотири підстанції в області, дві з них знищені повністю. Ремонт, за його оцінками, триватиме не дні, а місяці.

– Сьогоднішня атака призвела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції у межах Львівської області виведені з ладу, і щоб упорядкувати їх, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає. Складно сьогодні пророкувати завтрашній день, – розповів він.

Садовий зазначив, що буде зроблено все можливе, щоби працювали медзаклади і можна було купити всі необхідні речі. Також він наголосив, що область має буквально один-два тижні на те, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, з огляду на нові реалії.

– Ворог показав свої плани. Він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми чудово розуміємо, що ефект буде зворотним… Щодо ліквідації сьогоднішньої ситуації більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години, – сказав мер.

Він закликав зробити у кожному укритті пункт обігріву – поставити пічки та заготовити дрова. Коли на вулиці буде -10-15, це врятує, щоб не замерзнути.

Зараз дивляться

Тим часом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький додав, що одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів. Вона отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована.

Щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури, він додав, що дві з чотирьох станцій Укренерго були обстріляні і вчора.

– Щиро кажучи, від них нічого не залишилося. На вчорашній день 1040 населених пунктів були без електроенергії та водопостачання. Величезні перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. На ранок сьогодні понад 95% області знову було підключено до електроенергії, але це абсолютно не означає, що у нас все гаразд, – розповів Козицький.

За його даними, ці чотири підстанції відігравали величезну роль не лише у постачанні електроенергії на Львівщину, а й у експорті електрики за кордон.

– Підстанцій як таких не лишилося. Це все, прямі з’єднання та ремонт, відбуваються у дуже напруженому режимі. Тому прохання та звернення до всіх: за можливості заощаджуйте електроенергію. На даний момент внаслідок повторного удару електричні зв’язки, які були зроблені, розірвані. 30% Львова без світла, – повідомив він.

Козицький висловив сподівання, що постачання знову вдасться відновити без роботи підстанцій, користуючись обхідними шляхами.