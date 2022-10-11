Много населенных пунктов без света: РФ ударила по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины
Во вторник, 11 октября, российские оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине.
В частности, серьезные разрушения были зафиксированы в Павлоградском и Каменском районах.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Вражеская атака более чем в 5 часов. Страна-террорист снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света, — написал он.
Сейчас на месте прилетов работают спасатели. Энергетики восстанавливают оборудование и поддерживают работу системы.
Резниченко призвал всех жителей области экономить электричество.
– В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура, – добавил он.
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Фото: Валентин Резниченко