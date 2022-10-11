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Факты / Україна

Много населенных пунктов без света: РФ ударила по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины

Валентина Чорна, редактор ленты
вогонь після влучання ракети

Во вторник, 11 октября, российские оккупанты попали ракетами по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине.

В частности, серьезные разрушения были зафиксированы в Павлоградском и Каменском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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— Вражеская атака более чем в 5 часов. Страна-террорист снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света, — написал он.

Сейчас на месте прилетов работают спасатели. Энергетики восстанавливают оборудование и поддерживают работу системы.

Резниченко призвал всех жителей области экономить электричество.

– В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура, – добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Валентин Резниченко

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