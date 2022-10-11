Октябрь, 11 в 2:18

Армия РФ во время массированного обстрела Украины 10 октября обесточила четыре шахты в Днепропетровской области.

В то время там находились 854 горняка, сообщил в эфире общенационального телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский.

В настоящее время в области поднимают шахтеров на поверхность.

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К вечеру 10 октября под землей оставалось 118 человек.

– Все будут живы-здоровы, все будет хорошо. Я убежден, что мы справимся с этими вызовами совместными усилиями, – заверил министр МВД.

Обстрел критической энергетической инфраструктуры 10 октября, отмечает Денис Монастырский, является самым большим в истории современности.

10 октября зафиксировано 74 обстрела в 12 регионах Украины. 14 человек погибли и 97 получили ранения.

Спасатели уже ликвидировали 30 пожаров, что вспыхнули из-за вражеской атаки.

Обесточенными остается более 1 300 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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