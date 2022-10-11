РФ знеструмила 4 шахти Дніпропетровщини. Під землею залишається понад сто гірників

Жовтень, 11 в 2:18

Армія РФ під час масованого обстрілу України 10 жовтня знеструмила чотири шахти в Дніпропетровській області.

У той час там перебували 854 гірники, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нині в області піднімають шахтарів на поверхню.

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На вечір 10 жовтня під землею залишалося 118 осіб.

– Усі будуть живі-здорові, усе буде добре. Я переконаний, що ми впораємось із цими викликами спільними зусиллями, – запевнив міністр МВС.

Обстріл критичної енергетичної інфраструктури 10 жовтня, зазначає Денис Монастирський, є найбільшим в історії сучасності.

10 жовтня зафіксовано 74 обстріли в 12 регіонах України. 14 людей загинули та 97 дістали поранення.

Рятувальники вже ліквідували 30 пожеж, що спалахнули через ворожу атаку.

Знеструмленими залишається понад 1 300 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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