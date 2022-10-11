РФ знеструмила 4 шахти Дніпропетровщини. Під землею залишається понад сто гірників
Армія РФ під час масованого обстрілу України 10 жовтня знеструмила чотири шахти в Дніпропетровській області.
У той час там перебували 854 гірники, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Нині в області піднімають шахтарів на поверхню.
На вечір 10 жовтня під землею залишалося 118 осіб.
– Усі будуть живі-здорові, усе буде добре. Я переконаний, що ми впораємось із цими викликами спільними зусиллями, – запевнив міністр МВС.
Обстріл критичної енергетичної інфраструктури 10 жовтня, зазначає Денис Монастирський, є найбільшим в історії сучасності.
10 жовтня зафіксовано 74 обстріли в 12 регіонах України. 14 людей загинули та 97 дістали поранення.
Рятувальники вже ліквідували 30 пожеж, що спалахнули через ворожу атаку.
Знеструмленими залишається понад 1 300 населених пунктів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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