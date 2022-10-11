Октябрь, 11 в 20:45

Вслед за Харьковской областью украинская армия начала освобождать Луганскую. Более того, ВСУ ведут контрнаступление одновременно на двух направлениях, как на востоке, так и на юге.

Освобождение Лимана в начале октября лишило россиян важного транспортного узла в Донецкой области.

Факты недели пообщались с известными военными экспертами и изучили возможные риски и военные сценарии дальнейших событий на фронте.

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Северный фронт оккупантов, которые, вопреки военной науке, пытались создать красивую картинку для своих генералов и не сдавать территории на фоне попыток аннексии юго-восточных областей Украины, посыпался, как домино.

Сейчас российская армия контролирует лишь небольшую часть Харьковской области. Речь об участке у границ с Россией, который находится за рекой Оскол. После этих территорий начинается оккупированная Луганщина. И именно сюда, вероятно и будет направлен следующий удар украинских воинов.

Военный эксперт Павел Лакийчук обращает внимание на город Сватово, который является одним из важных райцентров Луганщины. Он считает, что Сватово является именно той, частичкой пазла, из которого может сложиться большая картина дальнейшей деоккупации!

— Ну, собственно говоря, Сватово, это ключ для наступления на север Луганщины. Это степи, это не такие густонаселенные районы как там на юге Луганщины, там степи, они мало укреплены противником, — объясняет эксперт.

По его словам, это откроет для украинских воинов наступление на другие рубежи.

— Выход на оперативное пространство и там уже Старобельск, Белокуракино, Новомосковск, Марковка и до самой границы можно их гнать. Сватово, это ключ. Через Сватово проходит здесь и железная дорога, которая идет на агломерацию Северодонецка и автодороги на Купянск, Сватово, Старобельск, — объясняет Лакийчук.

Территория к востоку от Сватово как будто создана для быстрых наступательных действий. Тактика Украины в дальнейшем контрнаступлении — это быстрые прорывы и создание постоянных угроз новых окружений. ВСУ могут обходить узлы сопротивления и набрасывать петли на логистические пути оккупантов. Хочет это и не будет легкой прогулкой.

В то же время есть и другое возможное направление — в сторону Лисичанска и Северодонецка. Путь туда можно проложить от недавно освобожденного Лимана через пока оккупированную Кременную.

Но ВСУ имеют выбор, добавляет другой военный эксперт Роман Свитан. Потому что эта война — война вдоль дорог. Поэтому откуда именно россиянам ожидать удара на Луганщине — пусть останется для них загадкой.

— Сватово можно окружать с двух сторон. Движение из Купянска наших войск может также быть одним из клещей, которыми будет браться Сватово в окружение. Поэтому и на Луганском, и на Херсонском направлении в ближайшие недели мы увидим вот такое развитие событий, — говорит Роман Свитан.

По данным Генштаба ВСУ, за последнюю неделю на Херсонском направлении украинские военные освободили почти три десятка населенных пунктов, но дело, вовсе не в количестве, а в том — где именно они расположены.

Одним из ключевых моментов деоккупации украинских земель является освобождение Давыдова Брода. Этот населенный пункт на севере области, а вместе с ним и село Дудчаны — на самом берегу Днепра, открывают украинской армии путь на Берислав. А это уже полный контроль над Каховской ГЭС, одной из немногих переправ в этом районе. От Берислава до перешейка с Крымом всего лишь 75 км.

Вооруженные силы Украины в ближайшей перспективе могут существенно осложнить жизнь россиянам не только на севере Херсонщины, но и на всем правом берегу Днепра, включая Херсон. Оккупанты при этом, говорит Павел Лакийчук, ничего сделать с этим пока не могут.

— Фактически россияне оказались в ситуации, когда у них не хватает сил для реакции на всех направлениях. Фактически это — цугцванг. Любая переброска сил на какой-то фланг оголяет другой. И хорошего решения для них нет, — объясняет эксперт.

Соответственно, на южном фронте, говорят эксперты, все четче вырисовываются перспективы деоккупации Херсона. Хотя россияне, и это очевидно, говорит военный эксперт Андрей Рыженко, будут цепляться за город до последнего.

— Это единственный областной центр, который был захвачен российской армией с началом этой широкомасштабной агрессии. Во-вторых, Херсон очень важен для россиян, в том плане, что Херсонская область фактически спасает экономику Крыма, который настолько ценен и харизматичен для Путина. Потому что Херсонская область, Херсон с доступом к воде Днепра, это прежде всего, жизнь для Крыма, — объясняет Рыженко.

По прогнозам западных аналитиков, Херсон могут освободить до середины ноября, впрочем, отмечают они, ВСУ имеют немного времени, чтобы это сделать. Иначе россияне успеют закрепиться. А южные черноземы из-за погоды превратятся в сплошные болота, что сделает наступление фактически невозможным.

Оккупационная армия РФ, хоть и отступает на юге и севере, но еще способна показать зубы. Российские мобилизованные военнослужащие, несмотря на слабую подготовку и обеспечение по стандартам Второй мировой войны, все равно остаются фактором, который надо учитывать.

Павел Лакийчук говорит, что срок в два-три месяца является тем периодом, который нужен россиянам, чтобы можно было увидеть последствия ее мобилизации.

— В принципе, это такое окно возможностей, которым следовало бы воспользоваться нашему командованию, когда противник максимально ослаблен, не имеет достаточно подкрепления и за эти месяцы надо было бы выжать по максимуму, — объясняет он.

В попытке удержать Херсон, Россия может попытаться отыграться и открыть еще одно направление, о котором казалось бы забыли.

— Я думаю, мы в этом месяце это увидим, потому что опять же, плотность войск российских там недостаточна для выдерживания режима обороны. Они могут попытаться или уйти на левый берег, или сделать какой-то марш-бросок в сторону Одессы, — объясняет Роман Свитан.

В Кремле, предполагают эксперты, до сих пор не исключают плана захватить Одессу. Херсон важен для армии захватчиков еще и как плацдарм для вероятного наступления, поэтому не стоит забывать и о Черноморском флоте РФ и морской пехоте, напоминает Андрей Рыженко.

— Проекция силы путем высадки десанта существует. Все десантные корабли российские сейчас находятся в Севастополе, Новороссийске. Хочу напомнить, что уничтожен фактически, один БДК Саратов. Но остальные они боеспособны, — объясняет Рыженко.

Ко всему, говорит эксперт, россияне пополняют потери в личном составе своей элитной восемьсот десятой бригады морской пехоты. Но без поддержки с суши и воздуха российский морской десант будет легкой мишенью.

Павел Лакийчук уверен, что, после деоккупации Херсона на очереди встанет освобождение Крыма.

Сейчас война уже вышла в третью фазу, когда после отбитых попыток наступления оккупантов на Востоке можно идти в контрнаступление. Более того — уже наш Генеральный штаб решает — где, когда и какими силами это делать.