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Факты / Світ

Столтенберг заявил о готовности НАТО к любым угрозам, включая ядерные

Анастасия Гевко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсекретарь Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции во вторник, 11 октября, что НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные. Он предупредил, что последствия будут самые серьезные при любом применении Россией ядерного оружия, в частности на территории Украины.

– НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе в Украине, – сказал генсекретарь НАТО, отвечая на вопрос о готовности к ядерной угрозе.

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