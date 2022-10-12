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Факти / Україна

Німеччина передасть Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Panzerhaubitze 2000
Фото: Depositphotos

Найближчими тижнями Німеччина передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це у Twitter повідомило Федеральне міністерство оборони Німеччини.

– Зустріч формату Рамштайн відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, це перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, яка буде доставлена ​​протягом кількох днів.

Ламбрехт зробила заяву за кілька годин після того, як Росія завдала масованих повітряних ударів по містах України.

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