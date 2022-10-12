Жовтень, 12 в 17:12

Найближчими тижнями Німеччина передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це у Twitter повідомило Федеральне міністерство оборони Німеччини.

– Зустріч формату Рамштайн відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II, – йдеться у повідомленні.

Treffen im Ramstein-Format zu einem besonderen Zeitpunkt: ???????? Raketenangriffe & Teilmobilmachung, Scheinreferenden, ???????? Gegenoffensive. Wir koordinieren unsere kontinuierliche Unterstützung. In den nächsten Wochen werden weitere #PzH2000 und #MARSII an die #Ukraine übergeben. pic.twitter.com/BMDD7l6Bbf Зараз дивляться — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022

Нещодавно стало відомо, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, це перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, яка буде доставлена ​​протягом кількох днів.

Ламбрехт зробила заяву за кілька годин після того, як Росія завдала масованих повітряних ударів по містах України.